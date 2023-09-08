«Россиянин против ирландца — реванш». Шон О'Мэлли хочет боя с Умаром Нурмагомедовым

Новоиспеченный чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (США) поделился о своих планах на будущее.

«Я хочу самые большие бои! Прямо сейчас это моя схватка с Марлоном Верой. В будущем, кто знает, возможно, я сражусь с Умаром Нурмагомедовым, если он дойдет до титульного боя. Это будет большой бой не из-за его имени, а, скорее, из-за его фамилии. Россиянин против ирландца — реванш. Продолжение битвы Хабиб — Конор. Это будет большой бой, если Умар одержит пару побед», — заявил О'Мэлли в интервью TSN.

Напомним, своё единственное поражение в карьере американский боец потерпел от Марлона Веры. На счету О'Мэлли 19 боев, 17 побед, одно поражение и один поединок, признанный несостоявшимся.

Ранее американский боец часто говорил о том, что у него имеются ирландские корни.