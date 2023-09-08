ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Туйваса пообещал ярко нокаутировать Волкова на турнире UFC 293

Россиянин должен ответить австралийцу в октагоне.
08 сентября 2023 12:32
автор: Денис Владимиров

Австралийский боец смешанного стиля Тай Туйваса поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым, который состоится в ночь с 9 на 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее.

«Александр Волков – прославленный тяжеловес на протяжении многих лет, мне будет очень приятно разделить с ним октагон. Советую ему добраться до меня раньше, чем я доберусь до него. Я одержу победу в стиле «бам-бам» – ярким нокаутом, а потом заберусь на клетку и выпью из ботинка в честь Сиднея и Австралии», – сказал Туйваса официальному YouTube-каналу UFC.

В активе 34-летнего Волкова 46 боев за карьеру в MMA, в которых он одержал 36 побед, (24 нокаутом). На счету 30-летнего Туйвасы 14 побед (13 нокаутом) и пять поражений.

источник: UFC.com
Победитель боя Фьюри и Нганну получит специальный пояс от WBC
Поединок состоится 28 октября.
08.09.2023 12:38
ММА
автор: Виталий Овсянников
«Россиянин против ирландца — реванш». Шон О'Мэлли хочет боя с Умаром Нурмагомедовым
Новоиспеченный чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (США) поделился о своих планах на будущее.
08.09.2023 10:26
ММА
автор: Виталий Овсянников
Волков и Туиваса уложились в рамки весовой категории перед боем на UFC 293
Австралиец оказался тяжелее.
08.09.2023 10:00
ММА
автор: Виталий Овсянников
Бой между Монсоном и Тактаровым может быть перенесён
Поединок по правилам ММА мог пройти 29 сентября.
07.09.2023 16:50
ММА
автор: Александр Кожевников
Малыхин считает Волкова фаворитом поединка с Туйвасой
Бой состоится 9 сентября.
07.09.2023 16:28
ММА
автор: Александр Кожевников
Волков и Туиваса провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 293
Их бой состоится 9 сентября.
07.09.2023 12:25
ММА
автор: Виталий Овсянников
Турнир UFC Vegas 81 возглавит бой Содика Юсуффа и Эдсона Барбозы
Поединок состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.
07.09.2023 09:46
ММА
автор: Александр Поволоцкий
«Меня рано списывать со счетов». Волков – о предстоящем бое с Туивасой 
Поединок состоится в Сиднее в субботу, 9 сентября. 
06.09.2023 19:26
ММА
автор: Глеб Шевяков
Майк Тайсон рассказал, кого считает величайшим бойцом в истории ММА
Легендарный боксёр упомянул имя Хабиба Нурмагомедова.
06.09.2023 13:17
ММА
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.