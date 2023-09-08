Туйваса пообещал ярко нокаутировать Волкова на турнире UFC 293

Австралийский боец смешанного стиля Тай Туйваса поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым, который состоится в ночь с 9 на 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее.

«Александр Волков – прославленный тяжеловес на протяжении многих лет, мне будет очень приятно разделить с ним октагон. Советую ему добраться до меня раньше, чем я доберусь до него. Я одержу победу в стиле «бам-бам» – ярким нокаутом, а потом заберусь на клетку и выпью из ботинка в честь Сиднея и Австралии», – сказал Туйваса официальному YouTube-каналу UFC.

В активе 34-летнего Волкова 46 боев за карьеру в MMA, в которых он одержал 36 побед, (24 нокаутом). На счету 30-летнего Туйвасы 14 побед (13 нокаутом) и пять поражений.