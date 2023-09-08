Победитель боя Фьюри и Нганну получит специальный пояс от WBC

Сегодня, 8 сентября, состоялась первая пресс-конференция, посвященная поединку между чемпионом мира WBC по боксу Тайсоном Фьюри и экс-чемпиону UFC Франсисом Нганну.

На ней было объявлено, что победитель боя получит специальный пояс WBC под названием «Riyadh Champion».

Отметим, что чемпионский титул Тайсона Фьюри не будет стоять на кону, так как для Франсиса Нганну это будет первый поединок по правилам бокса в карьере. Также представители WBC заявили, что не станут лишать британца чемпионства из-за простоя, так как на данный момент у организации нет обязательного претендента.

Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).