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Павлович обратился к Александру Волкову перед поединком с Туивасой 

Россиянин встретится на ринге с австралийским атлетом в субботу, 9 сентября. 
08 сентября 2023 17:16
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович обратился к своему товарищу и соотечественнику Александру Волкову перед его очным боем с представителем Австралии Тайей Туивасой.

Поединок состоится завтра, 9 сентября, в рамках турнира UFC 293 в Сиднее (Австралия).

«Вот как ты должен сделать это!» — написал 31-летний спортсмен, опубликовав также видео, в котором он нокаутировал австралийца во время поединка в декабре 2022 года.

Всего за карьеру в ММА Волков провёл 46 поединков и одержал 36 побед. На счету Туивасы 20 боёв, 14 побед и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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