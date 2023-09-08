Павлович обратился к Александру Волкову перед поединком с Туивасой 

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович обратился к своему товарищу и соотечественнику Александру Волкову перед его очным боем с представителем Австралии Тайей Туивасой.

Поединок состоится завтра, 9 сентября, в рамках турнира UFC 293 в Сиднее (Австралия).

«Вот как ты должен сделать это!» — написал 31-летний спортсмен, опубликовав также видео, в котором он нокаутировал австралийца во время поединка в декабре 2022 года.

Всего за карьеру в ММА Волков провёл 46 поединков и одержал 36 побед. На счету Туивасы 20 боёв, 14 побед и шесть поражений.