Стало известно, когда Алджамейн Стерлинг проведёт свой следующий бой 

Определилась дата ближайшего боя американского бойца смешанных единоборств Алджамейна Стерлинга.

Американец примет участие в поединке по правилам грэпплинга 30 сентября на турнире Polaris 25 в Уэльсе (Великобритания). Его соперником станет британский атлет Натаниэль Вуд.

За карьеру в ММА Стерлинг провёл 27 поединков и записал на свой счёт 23 победы. В августе 2023 года он лишился титула чемпионата UFC, потерпев поражение от своего соотечественника Шона О'Мэлли.

На счету Вуда 25 боёв и 20 побед.