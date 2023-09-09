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Тайсон Фьюри раскрыл гонорар Фрэнсиса Нганну за их бой

Они подерутся по правилам бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
09 сентября 2023 12:34
автор: Степан Шереметьев

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о гонораре своего ближайшего соперника, камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну. Фьюри и Нганну подерутся по правилам бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

«Все говорили, что Нганну — идиот, когда он уходил из UFC. А сейчас он вдруг стал гением, не так ли? Фрэнсис заработает примерно 10 миллионов долларов. Так что забросайте тухлыми яйцами его хейтеров. Фрэнсис получит кучу денег и станет богатым. Это примерно в 20 раз больше его самого большого гонарара в ММА. А если он меня победит, то обеспечит своих внуков на всю жизнь», — приводит слова Фьюри Boxing Social.

Фьюри провел 34 боя в профессиональном боксе и одержал 33 победы. На счету Нганну 17 выигрышей в 20 поединках в ММА.

источник: Boxing Scene
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