Даниэль Кормье назвал Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории ММА

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье назвал российского бойца Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории ММА.

«Я всё еще считаю, что Фёдор Емельяненко — величайший тяжеловес всех времен. Я люблю Стипе. Миочич — лучший тяжеловес в истории UFC, но победы Федора в Pride, над такими парнями как Ногейра или Орловский. Снимаю шляпу», — заявил Кормье в интервью BJ Penn.

На счету Фёдора Емельяненко 40 побед в 47 боях. В августе 2023 года российский боец заявил, что хотел бы провести поединок против Майка Тайсона по правилам бокса.