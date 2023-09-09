Даниэль Кормье рассказал, чем бы завершился его поединок с Фёдором Емельяненко

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал возможный поединок с российским бойцом Фёдором Емельяненко.

«Фёдор был хорош, реально очень хорош. Думаю, он мог бы меня подловить. Да, пожалуй, он подловил бы меня. Он всегда был хорошим человеком, да. А ты всегда ставишь хорошего человека выше себя», — заявил Кормье в интервью BJ Penn.

На счету Фёдора Емельяненко 40 побед в 47 боях. В феврале 2023 года он объявил о завершении профессиональной ММА-карьеры. Однако в августе 2023 года российский боец заявил, что хотел бы провести поединок против Майка Тайсона по правилам бокса.