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Даниэль Кормье рассказал, чем бы завершился его поединок с Фёдором Емельяненко

44-летний боец UFC является членом Зала славы UFC.
09 сентября 2023 17:40
автор: Виталий Овсянников

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал возможный поединок с российским бойцом Фёдором Емельяненко.

«Фёдор был хорош, реально очень хорош. Думаю, он мог бы меня подловить. Да, пожалуй, он подловил бы меня. Он всегда был хорошим человеком, да. А ты всегда ставишь хорошего человека выше себя», — заявил Кормье в интервью BJ Penn.

На счету Фёдора Емельяненко 40 побед в 47 боях. В феврале 2023 года он объявил о завершении профессиональной ММА-карьеры. Однако в августе 2023 года российский боец заявил, что хотел бы провести поединок против Майка Тайсона по правилам бокса.

источник: BJ Penn
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