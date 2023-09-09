Шарлис Оливейра намерен подраться против Жоржа Сен-Пьера после боя с Махачевым

Экс-чемпион UFC в легком весе Шарлис Оливейра не против провести бой по грэпплингу против легендарного канадского бойца Жоржа Сен-Пьера.

«Это было бы очень важно для меня. Я люблю джиу-джитсу, я бы воспринял такую возможность с максимальной серьезностью.

Было бы классно побороться с Сен-Пьером, это гигантская честь для меня. Я очень уважаю Жоржа. Мы встречались и фотографировались вместе. Было здорово, когда он сказал, что следит за моей карьерой», — цитирует Оливейру MMA Fighting.

Отметим, что Сен-Пьер планирует выступить на турнире по грэпплингу 14 декабря в Лас-Вегасе, однако его соперник пока неизвестен.

Напомним, 22 октября состоится реванш за титул в легком весе UFC между Исламом Махачевым и Шарлисом Оливейрой. Первый поединок завершился уверенной победой россиянина во втором раунде после применения удушающего приема.