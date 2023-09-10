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Стрикленд стал обладателем титула UFC в среднем весе, победив Адесанью решением судей

Турнир прошел в Австралии.
Стрикленд стал обладателем титула UFC в среднем весе, победив Адесанью решением судей
10 сентября 2023 07:31
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Нигерийский боец Исраэль Адесанья не смог защитить титул UFC в среднем весе, проиграв американцу Шону Стрикленду.

Бой в Сиднее длился все пять раундов. Шон победил на турнире UFC 293 единогласным решением судей.

Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом промоушена.

Адесанья потерпел третье поражение в карьере, при 24 победах. В активе американца 28 побед и пять поражений.

Ранее в соглавном поединке россиянин Александр Волков удушающим приемом победил австралийца Тая Туйвасу. Поединок завершился во втором раунде.

источник: «Советский спорт»
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