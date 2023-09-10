Стрикленд стал обладателем титула UFC в среднем весе, победив Адесанью решением судей

Нигерийский боец Исраэль Адесанья не смог защитить титул UFC в среднем весе, проиграв американцу Шону Стрикленду.
Бой в Сиднее длился все пять раундов. Шон победил на турнире UFC 293 единогласным решением судей.
Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом промоушена.
Адесанья потерпел третье поражение в карьере, при 24 победах. В активе американца 28 побед и пять поражений.
Ранее в соглавном поединке россиянин Александр Волков удушающим приемом победил австралийца Тая Туйвасу. Поединок завершился во втором раунде.
источник: «Советский спорт»