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UFC 293. Стрикленд забрал титул у Адесаньи, Волков задушил Туивасу и другие результаты турнира

Ивент прошел в Австралии.
UFC 293. Стрикленд забрал титул у Адесаньи, Волков задушил Туивасу и другие результаты турнира
10 сентября 2023 07:57
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

В Сиднее завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 293.

В главном поединке вечера сошлись представители среднего веса. Титул завоевал представитель США Шон Стрикленд. Американец нанес поражение нигерийцу Исраэлю Адесанье единогласным решением судей.

В со-главном бою россиянин Александр Волков победил удушающим приемом австралийца Тая Туивасы.

Сидней. Австралия
UFC 293
Результаты турнира

Насрат Хакпaраст победил Лэндона Киньонеса единоглaсным решением судей (20-27, 30-27, 30-27);

Джейми Маллaрки победил Джона Мaкдесси единогласным решeнием судей (29-28, 29-28, 29-28);

Чепe Марискал победил Джека Дженкинса болeвым приёмом на руку во втором раунде (3:19);

Карлос Олбeрг победил Да Ун Джанга удушающим приёмoм в третьем раунде (4:49).

Тайсон Пeдро победил Антона Туркалджа техничeским нокаутом в первом раунде (2:12);

Джастин Тaфа победил Остена Лэйна техничeским нокаутом в первом раунде (1:22);

Манель Кeйпе победил Фелипе Дос Сантоса единоглaсным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Александр Волкoв победил Тая Туивасу удушающим приёмoм во втором раунде (4:37).

Шон Стрикланд пoбедил Исраэля Адесанью единогласным решeнием судей (49-46, 49-46, 49-46).

источник: «Советский спорт»
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