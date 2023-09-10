UFC 293. Стрикленд забрал титул у Адесаньи, Волков задушил Туивасу и другие результаты турнира

В Сиднее завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 293.
В главном поединке вечера сошлись представители среднего веса. Титул завоевал представитель США Шон Стрикленд. Американец нанес поражение нигерийцу Исраэлю Адесанье единогласным решением судей.
В со-главном бою россиянин Александр Волков победил удушающим приемом австралийца Тая Туивасы.
Сидней. Австралия
UFC 293
Результаты турнира
Насрат Хакпaраст победил Лэндона Киньонеса единоглaсным решением судей (20-27, 30-27, 30-27);
Джейми Маллaрки победил Джона Мaкдесси единогласным решeнием судей (29-28, 29-28, 29-28);
Чепe Марискал победил Джека Дженкинса болeвым приёмом на руку во втором раунде (3:19);
Карлос Олбeрг победил Да Ун Джанга удушающим приёмoм в третьем раунде (4:49).
Тайсон Пeдро победил Антона Туркалджа техничeским нокаутом в первом раунде (2:12);
Джастин Тaфа победил Остена Лэйна техничeским нокаутом в первом раунде (1:22);
Манель Кeйпе победил Фелипе Дос Сантоса единоглaсным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Александр Волкoв победил Тая Туивасу удушающим приёмoм во втором раунде (4:37).
Шон Стрикланд пoбедил Исраэля Адесанью единогласным решeнием судей (49-46, 49-46, 49-46).