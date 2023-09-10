Глава UFC Уайт: жду решения от Адесаньи по реваншу со Стриклендом

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможном реванше между Исраэлем Адесаньей и Шон Стриклендом.

Напомним, что нигериец уступил титул американцу на турнире UFC 293. Бой в среднем весе прошел в Сиднее и завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.

«Думаю, что Адесанья проведет матч-реванш. Это будет интересно. Исраэль думал о том, что ему предстоит бой с Перейрой, такой важный бой и забыл о Стрикленде. С нетерпением жду решения Адесаньи по реваншу”, - заявил Уайт на пресс-конференции.

Отметим, что Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях.