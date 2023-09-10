ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Глава UFC Уайт: жду решения от Адесаньи по реваншу со Стриклендом

Нигериец потерпел третье поражение в карьере.
10 сентября 2023 08:58
автор: Александр Поволоцкий

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможном реванше между Исраэлем Адесаньей и Шон Стриклендом.

Напомним, что нигериец уступил титул американцу на турнире UFC 293. Бой в среднем весе прошел в Сиднее и завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.

«Думаю, что Адесанья проведет матч-реванш. Это будет интересно. Исраэль думал о том, что ему предстоит бой с Перейрой, такой важный бой и забыл о Стрикленде. С нетерпением жду решения Адесаньи по реваншу”, - заявил Уайт на пресс-конференции.

Отметим, что Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях.

источник: «Советский спорт»
Волков прокомментировал победу над австралийцем Туивасой на турнире UFC 293
Боец впервые в карьере выиграл удушающим приемом.
10.09.2023 08:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
UFC 293. Стрикленд забрал титул у Адесаньи, Волков задушил Туивасу и другие результаты турнира
UFC 293. Стрикленд забрал титул у Адесаньи, Волков задушил Туивасу и другие результаты турнира
Ивент прошел в Австралии.
10.09.2023 07:57
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Стрикленд стал обладателем титула UFC в среднем весе, победив Адесанью решением судей
Стрикленд стал обладателем титула UFC в среднем весе, победив Адесанью решением судей
Турнир прошел в Австралии.
10.09.2023 07:31
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Волков победил Туивасу удушающим приемом на UFC 293
Волков победил Туивасу удушающим приемом на UFC 293
Турнир проходит в Сиднее.
10.09.2023 06:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Шарлис Оливейра намерен подраться против Жоржа Сен-Пьера после боя с Махачевым
Легендарный канадец выступит на турнире в Лас-Вегасе (США) в середине декабря.
09.09.2023 20:25
ММА
автор: Александр Бойченко
Даниэль Кормье рассказал, чем завершился бы его поединок с Фёдором Емельяненко
44-летний боец UFC является членом Зала славы UFC.
09.09.2023 17:40
ММА
автор: Виталий Овсянников
Даниэль Кормье назвал Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории ММА
44-летний боец UFC является членом Зала славы UFC.
09.09.2023 15:16
ММА
автор: Виталий Овсянников
Тайсон Фьюри раскрыл гонорар Фрэнсиса Нганну за их бой
Они подерутся по правилам бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
09.09.2023 12:34
ММА
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, когда Алджамейн Стерлинг проведёт свой следующий бой 
Поединок состоится не в рамках промоушена UFC.
08.09.2023 18:57
ММА
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.