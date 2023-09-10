Волков не получит бонус по итогам UFC 293 из-за выполнения редкого приема

Российский боец Александр Волков не получит бонусы за победу на турнире UFC 293.
Напомним, что 34-летний спортсмен был сильнее австралийца Тая Туивасы в соглавном поединке вечера. Волков победил соперника редким приемом, использовав удушение Иезекииля.
Отметим, что это всего лишь третий подобный случай в истории UFC. Ранее данным приемом побеждали Ремко Пардул и Алексей Олейник.
Дополнительно по 50 тысяч долларов получат Шон Стрикленд, Манель Кейпе, Джастин Тафа и Джуниор Дос Сантос.
источник: «Советский спорт»