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Волков не получит бонус по итогам UFC 293 из-за выполнения редкого приема

Его ранее использовали лишь два бойца.
10 сентября 2023 09:55
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец Александр Волков не получит бонусы за победу на турнире UFC 293.

Напомним, что 34-летний спортсмен был сильнее австралийца Тая Туивасы в соглавном поединке вечера. Волков победил соперника редким приемом, использовав удушение Иезекииля.

Отметим, что это всего лишь третий подобный случай в истории UFC. Ранее данным приемом побеждали Ремко Пардул и Алексей Олейник.

Дополнительно по 50 тысяч долларов получат Шон Стрикленд, Манель Кейпе, Джастин Тафа и Джуниор Дос Сантос.

источник: «Советский спорт»
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