Волков выразил недовольство тем, что ему не дали бонус за победу над Туивасой

Российский боец Александр Волков недоволен тем, что не получил бонус за досрочную победу над Таем Туивасой на турнире UFC 293.

Отметим, что 34-летний спортсмен выиграл во втором раунде. Волков победил удушающим приемом Иезекииль. Поединок прошел в Сиднее.

«Почему мнe не дали бонус? Это мой пeрвый сабмишн в UFC, при этом я дрался с отличным ударником на eго территории, поэтому я не понимаю, почeму мне не дали бонус. Это вопрос к тому, кто дает эти бонусы», — заявил Волков на пресс-конференции.

Добавим, что бонус в размере 50 тысяч долларов получили Шон Стрикленд, Манель Кейпе, Джастин Тафа и Джуниор Дос Сантос.