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Волков выразил недовольство тем, что ему не дали бонус за победу над Туивасой

Спортсмен занимает седьмое место рейтинга UFC в тяжелом весе.
Волков выразил недовольство тем, что ему не дали бонус за победу над Туивасой
10 сентября 2023 11:01
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: UFC

Российский боец Александр Волков недоволен тем, что не получил бонус за досрочную победу над Таем Туивасой на турнире UFC 293.

Отметим, что 34-летний спортсмен выиграл во втором раунде. Волков победил удушающим приемом Иезекииль. Поединок прошел в Сиднее.

«Почему мнe не дали бонус? Это мой пeрвый сабмишн в UFC, при этом я дрался с отличным ударником на eго территории, поэтому я не понимаю, почeму мне не дали бонус. Это вопрос к тому, кто дает эти бонусы», — заявил Волков на пресс-конференции.

Добавим, что бонус в размере 50 тысяч долларов получили Шон Стрикленд, Манель Кейпе, Джастин Тафа и Джуниор Дос Сантос.

источник: «Советский спорт»
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