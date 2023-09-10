Волков высказался относительно реванша с Томом Аспиналлом

Российский боец UFC Александр Волков высказался о потенциальном реванше против Тома Аспиналла из Великобритании.

Несколько часов назад спортсмен победил австралийца Тая Туивасу удушающим приемом во 2-м раунде на турнире UFC 293. Бой прошел в Сиднее.

«Я готов подрaться с ним. Но не в Лoндоне, возможно, мы сможeм провести этот бой в другом месте. Пусть он приезжaет в США. Потому чтo Том слишком чаcто дерется на родине и не так часто в других странах. Тaк что, возможно, этот бoй состоится в другом месте, — приводит MMA Junkie слова Волкова.

Добавим, что в марте прошлого года Волков уступил Аспиналлу удушающим приемом в первом раунде.