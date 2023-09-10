ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Волков высказался относительно реванша с Томом Аспиналлом

Последний поединок россиянин провел 9 сентября.
10 сентября 2023 12:55
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец UFC Александр Волков высказался о потенциальном реванше против Тома Аспиналла из Великобритании.

Несколько часов назад спортсмен победил австралийца Тая Туивасу удушающим приемом во 2-м раунде на турнире UFC 293. Бой прошел в Сиднее.

«Я готов подрaться с ним. Но не в Лoндоне, возможно, мы сможeм провести этот бой в другом месте. Пусть он приезжaет в США. Потому чтo Том слишком чаcто дерется на родине и не так часто в других странах. Тaк что, возможно, этот бoй состоится в другом месте, — приводит MMA Junkie слова Волкова.

Добавим, что в марте прошлого года Волков уступил Аспиналлу удушающим приемом в первом раунде.

источник: MMA Junkie
Усик высказался о предстоящем поединке Фьюри против Нганну
Они подерутся по правилам бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
10.09.2023 11:38
ММА
автор: Степан Шереметьев
Волков выразил недовольство тем, что ему не дали бонус за победу над Туивасой
Волков выразил недовольство тем, что ему не дали бонус за победу над Туивасой
Спортсмен занимает седьмое место рейтинга UFC в тяжелом весе.
10.09.2023 11:01
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Волков не получит бонус по итогам UFC 293 из-за выполнения редкого приема
Его ранее использовали лишь два бойца.
10.09.2023 09:55
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Глава UFC Уайт: жду решения от Адесаньи по реваншу со Стриклендом
Глава UFC Уайт: жду решения от Адесаньи по реваншу со Стриклендом
Нигериец потерпел третье поражение в карьере.
10.09.2023 08:58
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Волков прокомментировал победу над австралийцем Туивасой на турнире UFC 293
Боец впервые в карьере выиграл удушающим приемом.
10.09.2023 08:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
UFC 293. Стрикленд забрал титул у Адесаньи, Волков задушил Туивасу и другие результаты турнира
UFC 293. Стрикленд забрал титул у Адесаньи, Волков задушил Туивасу и другие результаты турнира
Ивент прошел в Австралии.
10.09.2023 07:57
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Стрикленд стал обладателем титула UFC в среднем весе, победив Адесанью решением судей
Стрикленд стал обладателем титула UFC в среднем весе, победив Адесанью решением судей
Турнир прошел в Австралии.
10.09.2023 07:31
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Волков победил Туивасу удушающим приемом на UFC 293
Волков победил Туивасу удушающим приемом на UFC 293
Турнир проходит в Сиднее.
10.09.2023 06:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Шарлис Оливейра намерен подраться против Жоржа Сен-Пьера после боя с Махачевым
Легендарный канадец выступит на турнире в Лас-Вегасе (США) в середине декабря.
09.09.2023 20:25
ММА
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.