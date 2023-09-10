Фахретдинов считает, что Волков не получит титульный бой в ближайшее время

Российский боец полусреднего веса UFC Ринат Фахретдинов оценил титульные амбиции соотечественника, тяжеловеса Александра Волкова.

В ночь с 9 на 10 сентября Волков в рамках турнира UFC 293 победил австралийца Тая Туйваса. Россиянин «задушил» оппонента во втором раунде.

«Думаю, не в этом году точно. И не в 2024-м. Там ещё есть Аспиналл с Павловичем. Они основными претендентами будут, мне так кажется. В целом, боссы UFC могут свести Волкова с Павловичем», – приводит слова Фахретдинова «Чемпионат».

Действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе является американец Джон Джонс. 12 ноября на турнире UFC 295 он проведёт защиту титула против соотечественника Стипе Миочича.