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Александр Волков выразил недовольство тем, что не получил бонус по итогам боя с Туивасой

Поединок состоялся в Сиднее в главном карде турнира UFC 293.
10 сентября 2023 20:19
автор: Александр Бойченко

Топовый российский тяжеловес UFC Александр Волков возмутился тем, что не получил денежный бонус по итогам победного поединка против австралийца Тая Туивасы в Сиднее (Австралия).

«Во-первых, я не понимаю, почему я сегодня не получил бонус. Я вижу, что фанаты в сети также недовольны этим, говорят, что я заслужил.

Это моя первая победа удушающим приёмом в UFC, хорошее выступление против ударника, очень опасного, при этом еще и у него на родине, все болели за него… Поэтому я не понимаю, почему не получил бонус», — сказал Волков на пресс-конференции промоушена.

Напомним, Волков победил оппонента во втором раунде после применения удушающего приема. Теперь в активе Александра 37 побед и десять поражений в профессиональной карьере.

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