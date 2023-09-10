Александр Волков выразил недовольство тем, что не получил бонус по итогам боя с Туивасой

Топовый российский тяжеловес UFC Александр Волков возмутился тем, что не получил денежный бонус по итогам победного поединка против австралийца Тая Туивасы в Сиднее (Австралия).

«Во-первых, я не понимаю, почему я сегодня не получил бонус. Я вижу, что фанаты в сети также недовольны этим, говорят, что я заслужил.

Это моя первая победа удушающим приёмом в UFC, хорошее выступление против ударника, очень опасного, при этом еще и у него на родине, все болели за него… Поэтому я не понимаю, почему не получил бонус», — сказал Волков на пресс-конференции промоушена.

Напомним, Волков победил оппонента во втором раунде после применения удушающего приема. Теперь в активе Александра 37 побед и десять поражений в профессиональной карьере.