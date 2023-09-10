Тренер Адесаньи намерен взять реванш у Стрикленда на следующих выходных

Юджин Бэйрман, тренер новозеландского бойца Исраэля Адесаньи, попросил руководство UFC организовать реванш против американца Шона Стрикленда на следующих выходных.

«Я спросил у руководства UFC, можем ли мы получить реванш на следующих выходных. Согласятся ли они? Я не уверен. Но я уверен, что мы могли бы изменить результат боя, внеся незначительные коррективы. Потому что мы не смогли заставить Исраэля выполнить наш план», – приводит слова Бэйрмана MMA Junkie.

Напомним, что нигериец уступил титул американцу на турнире UFC 293. Бой в среднем весе прошел в Сиднее и завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.