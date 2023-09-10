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Александр Волков: «У меня есть все, чтобы в будущем стать чемпионом UFС»

Минувшей ночью россиянин одолел австралица Тая Туивасу.
10 сентября 2023 22:14
автор: Александр Бойченко

Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался о своих чемпионских амбициях в промоушене.

«Я хотел бы подраться еще раз , хочется выступать как можно чаще, чтобы вернуться в титульную гонку.

Да, у меня уже около 50 боев, но я продолжаю учиться, становлюсь лучше, я мотивирован и чувствую, что у меня есть все, чтобы стать чемпионом в будущем», – сказал Волков на пресс-конференции.

Напомним, Волков победил австралийца Тая Туивасу во втором раунде после применения удушающего приема. Теперь в активе Александра 37 побед и десять поражений в профессиональной карьере.

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