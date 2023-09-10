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Исмаилов оценил шансы Чимаева против нового чемпиона UFC Стрикленда

Ранее американец забрал пояс у Исраэля Адесаньи.
10 сентября 2023 22:19
автор: Александр Бойченко

Рамазан Исмаилов, тренер и брат российского бойца Магомеда Исмаилова, считает, что Хамзат Чимаев одержит убедительную победу над американцем Шоном Стриклендом в возможном поединке.

«Из десяти боев Чимаев выиграет у Стрикленда девять. Одно поражение – это лакипанч. Кроме жестких рук у Чимаева есть борьба, которую до сих пор никто не смог остановить.

Пройдя Косту, Чимаев станет чемпионом. В техническом плане Стрикленд ничего ему не противопоставит», – заявил Исмаилов РБ-Спорт.

Добавим, в ближайшем бою Хамзат Чимаев (11-0) встретится против бразильца Пауло Косты (14-2) в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет 22 октября.

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