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Тайсон Фьюри уверен, что победил бы Нганну по правилам MMA

Он даже рассказал, каким способом бы одолел соперника.
11 сентября 2023 09:16
автор: Матвей Макаренко

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о противостоянии с Фрэнсисом Нганну по правилам ММА. Британец уверен в своей победе.

«Я не думаю, что он сможет повалить меня на землю, — сказал Фьюри. — Я серьезно не думаю, что он сможет победить меня по правилам ММА. Я поймаю его на апперкот и просто использую защиту от тейкдауна, положу его на пол. Бах! Бах! Бах! Хватаю его, колено, бах! Локоть, бах! Игра окончена», – сказал Фьюри на пресс-конференции.

Фьюри и Нганну проведут бой 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок пройдёт в формате 10 раундов.

источник: «Советский спорт»
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