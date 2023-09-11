Тайсон Фьюри уверен, что победил бы Нганну по правилам MMA

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о противостоянии с Фрэнсисом Нганну по правилам ММА. Британец уверен в своей победе.

«Я не думаю, что он сможет повалить меня на землю, — сказал Фьюри. — Я серьезно не думаю, что он сможет победить меня по правилам ММА. Я поймаю его на апперкот и просто использую защиту от тейкдауна, положу его на пол. Бах! Бах! Бах! Хватаю его, колено, бах! Локоть, бах! Игра окончена», – сказал Фьюри на пресс-конференции.

Фьюри и Нганну проведут бой 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок пройдёт в формате 10 раундов.