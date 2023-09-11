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Дана Уайт: Волков – настоящий монстр

В UFC довольны россиянином.
11 сентября 2023 13:37
автор: Матвей Макаренко

Глава UFC Дана Уайт высказался о бое Александр Волков – Тай Туиваса. Победителем схватки вышел россиянин.

«Если мы говорим об ожиданиях, то этот бой их полностью оправдал. Туиваса дрался с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была огромной, но Тай показал сегодня чертовски хороший бой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Волков одержал победу во втором раунде. Для 34-летнего россиянина этот успех стал 37-м в профессиональном MMA.

источник: UFC.com
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