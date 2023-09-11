Хабиб Нурмагомедов намерен посетить титульный бой между Махачевым и Оливейрой

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намерен посетить титульный бой в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом рассказал партнер Нурмагомедова по команде Шамиль Завуров.

«В углу быть не планирует. Залетит на подготовку, посмотрит, подскажет. Но такого, чтобы не лететь на бой, не будет. Я думаю, он прилетит», – приводит слова Завурова ТАСС.

Поединок между Махачевым и Оливейрой станет главным событием турнира UFC 294, который состоится в Абу-Даби 21 октября.

Нурмагомедов – бывший чемпион UFC в лёгком весе. В октябре 2020 года после боя с Джастином Гэтжи он объявил о завершении карьеры. Всего за время выступлений на профессиональном уровне он провёл 29 поединков и во всех одержал победы. В 19 боях россиянин побеждал досрочно (8 нокаутов, 11 сабмишенов).