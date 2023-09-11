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Российские бойцы арестованы за пытки и похищение в Пхукете 

В результате инцидента атлеты ограбили итальянца на сумму более 32 миллионов рублей.
Российские бойцы арестованы за пытки и похищение в Пхукете 
11 сентября 2023 17:07
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Соцсети Хасана Асхабова

Российский боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан оказались под арестом в связи с тем, что вместе с неназванным сообщником похитили и подвергли пыткам итальянца в Пхукете. Об этом сообщает издание «Новости Пхукета».

Как утверждает источник, целью преступников стало вымогательство. Сообщается, что в результате преступления на курорте Чернг Талай спортсмены ограбили жертву на сумму порядка 32,3 млн рублей.

Арест Асхабова и сообщников состоялся во вторник, 5 сентября.

Хусейн Асхабов является профессиональным бойцом ММА. Всего за карьеру он провёл 24 поединка, одержал 23 победы и потерпел одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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