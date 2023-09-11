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Владимир Минеев обратился к Рафаэлю Карвальо из зоны СВО

Атлеты встретятся на ринге в субботу, 15 сентября. 
11 сентября 2023 19:48
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев опубликовал видео из зоны СВО, на котором обращается к своему сопернику, представителю Бразилии Рафаэлю Карвальо.

Их очный поединок по правилам кикбоксинга состоится в Элисте в пятницу, 15 сентября.

«Русские десантники ничего не боятся — ни пота, ни крови, ни грязи, ни холода. Поэтому приезжай, я тебя жду. И не забудь оформить российскую медицинскую страховку», — сказал 33-летний спортсмен в опубликованном видео в своих соцсетях.

За свою карьеру в ММА Минеев провёл 18 поединков, одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Один поединок россиянина завершился вничью.

источник: «Советский спорт»
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