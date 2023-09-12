ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Волков поднялся в рейтинге тяжелого веса UFC

Теперь российский боец занимает шестую строчку.
Александр Волков поднялся в рейтинге тяжелого веса UFC
12 сентября 2023 09:29
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 12 сентября, пресс-служба UFC опубликовала обновленный рейтинг лучших бойцов промоушена.

В рамках тяжелого веса произошло несколько изменений. Российский боец Александр Волков, победивший на турнире UFC 293 Тая Туйвасу, теперь занимает шестое место. Ранее он располагается на седьмой позиции. Тай Туйваса опустился на восьмую строчку. Седьмое место теперь занимает Сергей Спивак.

В рейтинге лучших бойцов независимо от веса, первое место по-прежнему занимает Джон Джонс. Нигериец Исраэль Адесанья опустился с пятой строчки на девятую. Победивший его новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд поднялся на восьмое место.

источник: UFC.com
Владимир Минеев обратился к Рафаэлю Карвальо из зоны СВО
Атлеты встретятся на ринге в субботу, 15 сентября. 
11.09.2023 19:48
ММА
автор: Глеб Шевяков
Российские бойцы арестованы за пытки и похищение в Пхукете 
Российские бойцы арестованы за пытки и похищение в Пхукете 
В результате инцидента атлеты ограбили итальянца на сумму более 32 миллионов рублей.
11.09.2023 17:07
ММА
автор: Глеб Шевяков
Хабиб Нурмагомедов намерен посетить титульный бой между Махачевым и Оливейрой
Экс-чемпион UFC поддержит действующего обладателя пояса.
11.09.2023 15:04
ММА
автор: Денис Владимиров
Дана Уайт: Волков – настоящий монстр
В UFC довольны россиянином.
11.09.2023 13:37
ММА
автор: Матвей Макаренко
Объявлен основной кард турнира UFC 294 с главным боем Махачев – Оливейра
Объявлен основной кард турнира UFC 294 с главным боем Махачев – Оливейра
Сразу пять уроженцев России примут участие в нём.
11.09.2023 11:17
ММА
автор: Матвей Макаренко
Тайсон Фьюри уверен, что победил бы Нганну по правилам MMA
Он даже рассказал, каким способом бы одолел соперника.
11.09.2023 09:16
ММА
автор: Матвей Макаренко
Исмаилов оценил шансы Чимаева против нового чемпиона UFC Стрикленда
Ранее американец забрал пояс у Исраэля Адесаньи.
10.09.2023 22:19
ММА
автор: Александр Бойченко
Александр Волков: у меня есть всё, чтобы в будущем стать чемпионом UFС
Минувшей ночью россиянин одолел австралийца Тая Туивасу.
10.09.2023 22:14
ММА
автор: Александр Бойченко
Тренер Адесаньи намерен взять реванш у Стрикленда на следующих выходных
Ранее новозеландец уступил оппоненту решением судей.
10.09.2023 21:48
ММА
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.