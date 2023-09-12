Александр Волков поднялся в рейтинге тяжелого веса UFC

Сегодня, 12 сентября, пресс-служба UFC опубликовала обновленный рейтинг лучших бойцов промоушена.

В рамках тяжелого веса произошло несколько изменений. Российский боец Александр Волков, победивший на турнире UFC 293 Тая Туйвасу, теперь занимает шестое место. Ранее он располагается на седьмой позиции. Тай Туйваса опустился на восьмую строчку. Седьмое место теперь занимает Сергей Спивак.

В рейтинге лучших бойцов независимо от веса, первое место по-прежнему занимает Джон Джонс. Нигериец Исраэль Адесанья опустился с пятой строчки на девятую. Победивший его новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд поднялся на восьмое место.