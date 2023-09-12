Анатолий Бойко поделился ожиданиями от боя с Эдилом Эсенгуловым 

22 сентября в со-главном бою турнира ACA 163 в Минске российский боец Анатолий Бойко проведёт поединок с представителем Кыргызстана Эдилом Эсенгуловым в четвертьфинале Гран-при в полусреднем весе. Анатолий незадолго до поединка поделился ожиданиями от боя.

«Я говорил, что бой с киргизом для меня невозможен, потому что болельщики просили меня не драться с киргизами. Но Эдил сам написал мне, что хочет подраться, и это был мой единственный шанс попасть в Гран-при. Естественно, что в этом поединке симпатии большинства болельщиков будут в пользу Эдила. Я то по национальности - русский парень, но так сложилось что много киргизов поддерживают меня, и эта страна стала для меня родной. Поэтому на прошлой битве взглядов я поднял флаг Кыргызстана. Сейчас, судя по тому, что мне пишут оттуда, не потеряю много своих фанатов. Они относятся к этому с пониманием, желают мне удачи, а некоторые говорят, что я нокаутирую Эдила и отправлю его спать.

Эдил - сильный, крепкий соперник. Я уверен, что у нас получится отличный бой. Он переводит бой на настил очень однообразно, но у него прекрасно это получается. У него хороший контроль сверху. Борьба - его сильная сторона. Но мы готовы к тяжелому поединку. Сейчас в подготовке делаю больший акцент на защиту от переводов. Готовлюсь я в Москве в Львином Сердце, также езжу в Evolve Gym и Александр Невский. В свободное время играю в компьютер, особенно люблю это делать на сгонке веса. Это очень отвлекает во время сильной жажды.

У Эдила действительно большая победная серия, но, если взять последние два боя… Я много слышал, что Хирамагомедов не пашет, как раньше. Можно сказать, он на спаде. А Приказа абсолютно не был готов к борьбе. Однообразие и прямолинейность и его ударная техника – его его слабая сторона. Я не понимаю, на что он будет делать, если у него не получится бороться… Я просто не понимаю. Эдил, тебе предстоит тяжелейший бой с Бойко. 22 сентября мы будем снимать пятую часть фильма «Неоспоримый», и я там буду главным героем. Готовь план Б, потому что план А – бороться, - вряд ли пройдёт.

Бой с Эдилом - это был мой единственный шанс попасть в Гран-при. Впереди в полуфинале уже ожидает Вагаев. В этому турнире собраны сильнейшие бойцы АСА и каждого будет не просто пройти… Абубакар – не исключение. В финале я бы хотел встретиться с Гаджидаудовым. Устармагомед – разносторонний боец, он может проводить бои как в стойке, так и бороться. Альберт – чистый ударник с хорошей защитой от борьбы. Думаю, в полуфинальном поединке с Устармагомедом в начале Альберт сможет защищаться от борьбы, но потом будет тяжеловато, потому что выносливость на стороне Гаджидаудова. Победит тот, кто навяжет свой бой и не сдаст. В финале я бы хотел встретиться с Устармагомедом, потому что он более разнообразный, тяжело бьющий и непростой соперник, а главное - он чемпион!», - приводит слова Бойко пресс-служба АСА.