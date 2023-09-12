Боец UFC Хакпараст: Махачев уничтожит Оливейру

Боец лёгкого веса UFC Насрат Хакпараст поделился ожиданиями от поединка чемпиона промоушена Ислама Махачева и экс-обладателя титула Чарльза Оливейры.

«Я думаю, что Ислам действительно номер один. Он покажет свой класс. Я тренировался с Исламом, он мой друг. Мы тренировались в Лас-Вегасе два года назад. Он — отличный парень, он мне нравится. Он на другом уровне. Он уничтожит Чарльза Оливейру и, надеюсь, станет первым номером в рейтинге бойцов вне зависимости от категории», - цитирует Хакпараста BJPenn.

Бой между Махачевым и Оливейрой состоится 21 октября в Абу-Даби.