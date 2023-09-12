Шлеменко заявил, что никогда не назовет себя россиянином: это неприемлемо

Боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, почему не любит называть себя и своих соотечественников «россиянами».

«Что такое слово «россиянин»? Кто его придумал? Это придумал Борис Ельцин. А что связано с Борисом Ельциным? Что за эпоха была у нас в жизни была? Мы стали колонией, и все, что с нами связано. Поэтому мне вот, например, не нравится самообозначение «россиянин», мне больше нравится «русский»», — сказал спортсмен в интервью ютуб-каналу «Ушатайка».

За карьеру в ММА Шлеменко провел 78 боев и одержал 62 победы. 29 сентября 39-летний боец должен подраться с казахстанцем Куатом Хамитовым на турнире в Москве.