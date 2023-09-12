Алекса Грассо объяснила, почему согласилась дать реванш Валентине Шевченко

Действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо рассказала, почему она дала соглашение на бой-реванш против Валентины Шевченко.

Впервые девушки встречались в марте 2023 года на турнире UFC 285. В том бою победу одержала Алекса Грассо. Эта победа позволила мексиканце завоевать титул, которым владела Шевченко. Для Валентины это поражение стало первым с 2017 года.

«Незамедлительный реванш — это традиция, когда доминирующий чемпион проигрывает в первом поединке. Это было актом уважения — Валентина заслужила реванш. А я та, кто уважает правила и соблюдает решения компании. К тому же, для меня честь — драться с Шевченко снова», — цитирует Грассо MMA Junkie.

Реванш состоится 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).