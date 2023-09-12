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Чейл Соннен: победитель боя Чимаева и Косты будет драться за титул UFC

Поединок состоится 21 октября.
12 сентября 2023 16:44
автор: Александр Кожевников

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что лига захочет провести бой между Шоном Стриклендом и победителем встречи между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой.

«Хамзат Чимаев против Пауло Косты стал поединком претендентов на титул. Изначлаьно такого не планировалось. Это был бой за звание претендента номер один только для Чимаева. Но теперь, когда чемпионом стал Стрикленд, бой Косты с ним выглоядит хорошо. Дю Плесси вновь будет забыт. Сидеть и ждать — не самая лучшая идея. Я не думаю, что он претендент номер один», - приводит слова Соннена BJPenn.

Бой Чимаев — Коста состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

источник: BJ Penn
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