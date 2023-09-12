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Александр Волков подписал новый контракт с UFC

Волков продлил соглашение ещё до боя с Туйвасой.
Александр Волков подписал новый контракт с UFC
12 сентября 2023 17:35
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова, сообщил, что его подопечный подписал новый контракт с организацией.

«У Саши был перед этим боем подписан новый контракт. Боев еще много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжелом дивизионе. Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою Джонс — Миочич и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», — приводит ТАСС слова менеджера.

Ранее Волков, победивший на турнире UFC 293 Тая Туйвасу, поднялся на шестое место в рейтинге тяжёлого веса.

источник: ТАСС
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