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Дю Плесси назвал бывшего чемпиона UFC Адесанью любителем

В прошедшие выходные новозеландец уступил Шону Стрикленду.
12 сентября 2023 20:10
автор: Александр Бойченко

Австралийский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Мы со Стриклендом оформили главные сенсации 2023-го. Я, несомненно, явлюсь претендентом № 1. Можем разрешить наш спор в любом месте и в любое время.

Хотя я не хочу драться с тем любителем, который вышел в октагон в субботу. Я хочу встретиться с лучшей версией Адесаньи, так что пусть отдохнёт и приведёт себя в порядок», — написал дю Плесси в соцсетях.

Напомним, Адесанья уступил титул Стрикленду на турнире UFC 293. Бой в среднем весе прошёл в Сиднее и завершился победой американца единогласным решением судей.

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