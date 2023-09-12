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Наставник Махачева объяснил, за счет чего Стрикленд смог стать чемпионом UFC

Американец одолел Исраэля Адесанью.
12 сентября 2023 22:33
автор: Александр Бойченко

Хавьер Мендес, тренер российского бойца Ислама Махачева, раскрыл секрет победы америнканца Шона Стрикленда над новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Прежде всего, все предыдущие соперники Адесаньи не защищались так классно, как Стрикленд. Посмотрите на статистику Шона Стрикленда: он, вероятно, один из немногих бойцов во всех дивизионах, которые вообще не получают ударов. Его практически не трогают, потому что он мастерски уклоняется от ударов», – заявил Мендес на своем Youtube-канале.

Напомним, что нигериец уступил титул американцу на турнире UFC 293. Бой в среднем весе прошел в Сиднее и завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.

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