Александр Волков продлил контракт с UFC

Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова, сообщил о том, что его клиент подписал новый контракт с UFC.

Напомним, в минувший уик-энд отечественный тяжеловес одержал убедительную победу над австралийцем Таем Туивасой в со-главном событии турнира UFC 293.

«У Саши был перед этим боем подписан новый контракт. Боёв ещё много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжёлом дивизионе. Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою Джон Джонс – Стипе Миочич и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», — цитирует Банникова издание ТАСС.

Волкову 34 года. В UFC он начал выступать в ноябре 2016 года. За это время россиянин одержал 11 побед и потерпел 3 поражения.