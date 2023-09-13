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Украинец Амосов проведёт следующую защиту титула 18 ноября на турнире Bellator 301

Чемпион встретится с ямайцем Джейсоном Джексоном.
13 сентября 2023 23:31
автор: Денис Владимиров

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов проведёт следующую защиту титула на турнире Bellator 301, который состоится 18 ноября в Чикаго (США) .Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани.

Соперником украинца станет 32-летний ямайский спортсмен Джейсон Джексон, в активе которого за карьеру 15 побед и четыре поражения. В последнем поединке в июле 2022 года Джексон победил судейским решением бразильца Дагласа Лиму.

Амосов выступает в Bellator с 2018 года. В 2021 году он завоевал чемпионский титул. 30-летний боец провёл за карьеру в MMA 27 поединков и во всех победил. В девяти боях он выиграл нокаутом, 10 побед одержал приёмами и восемь раз брал верх над соперниками после судейских решений.

источник: «Советский спорт»
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