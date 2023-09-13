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Боец с российскими корнями Чимаев назвал Нурмагомедова Кибибом

Немного ошибся в имени.
13 сентября 2023 23:56
автор: Максим Скороходов

Шведский боец Хамзат Чимаев, имеющий чеченские корни, написал в адрес будущего соперника бразильца Пауло Косты после того, как узнал, что тот тренируется в зале Хабиба Нурмагомедова.

«Зал Кибиба, Машаллах, — мой брат-мусульманин помогает всем. Попроси его помочь, может, он и поможет, однако я тебя всё равно размажу, Повлович» - написал Чимаев в социальных сетях.

Бой Чимаева и Косты пройдёт 21 октября в Абу-Даби на UFC-294. Перед данным поединком швед выиграл все 12 боёв, Коста имеет статистику 14 побед и 2 поражения.

источник: «Советский спорт»
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