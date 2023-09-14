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Александр Шаблий примет участие в турнире Bellator 301

Российский боец проведет бой в рамках полуфинала гран-при легковесов.
14 сентября 2023 09:27
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 сентября, пресс-служба Bellator сообщает о том, что в кадр турнира промоушена, который состоится 18 ноября в Чикаго (США), добавлен ещё один бой.

Российский боец Александр Шаблий выйдет в октагон в рамках полуфинала гран-при легковесов. Его соперником будет бразилец Патрики Фрейре. Этот бой станет третьим по значимости событием Bellator 301.

Ранее сообщалось, что мейн-ивентом турнира станет бой за титул чемпиона промоушена в полусреднем весе. Украинец Ярослав Амосов выйдет в октагон против ямайского спортсмена Джейсона Джексона.

В со-главном событии Серджио Петтис проведет защиту титула чемпиона в легчайшем весе против Патрика Микса.

источник: Bellator
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