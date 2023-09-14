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Стал известен соперник Саида Нурмагомедова на турнире UFC 294

Бой пройдет 21 октября.
14 сентября 2023 10:42
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 сентября, пресс-служба UFC сообщила о том, что российский боец Саид Нурмагомедов проведет свой следующий поединок на турнире UFC 294 против представителя Таджикистан Муина Гафурова.

Бой состоится в рамках легчайшей весовой категории.

В активе 31-летнего российского бойца 20 поединков, в 17 из которых он одержал победы. На счету Муина Гафурова 26 боев, 19 викторий и пять поражений.

В прошлом бою Саид Нурмагомедов потерпел поражение от Джонатана Мартинеса на турнире UFC Fight Night 221.

источник: UFC.com
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