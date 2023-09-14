Глава КХЛ прокомментировал возможное введение Fan ID

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился подробностями о возможном введении Fan ID в российском хоккее.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял о том, что в КХЛ возможно введение аналога Fan ID, который уже реализован в российском футболе.

«Сейчас это действует только в футболе. Мы встречались с Минспортом по этому поводу, у нас публика совсем другая. У нас всё направлено на привлечение молодой аудитории и семей на хоккей. У нас другая ситуация. Мы прекрасно справляемся, у нас нет эксцессов для того, чтобы ужесточать охрану болельщиков на трибунах», — цитирует Морозова издание «Чемпионат».