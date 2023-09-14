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Известный боец Bare Knuckle Шримуан подозревается в краже дорогих часов в аэропорту Шереметьево

Спортсмена ищут полицейские.
14 сентября 2023 14:46
автор: Александр Поволоцкий

Звезду кулачного промоушена Bare Knuckle Садуди Шримуана подозревают в краже.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 29-летний спортсмен украл часы за 300 тысяч рублей в московском аэропорту Шереметьево в свой первый день пребывания в России. Жертвой вора стал сотрудник налоговой из Дагестана Узден Узденов.

Шримуан украл аксессуар Armandn Nicolet прямо в зале прилета на ленте во время досмотра. Узденов обратился к стражам порядка, бойца из Таиланда ищут.

Из-за этой ситуации его бой с экс-чемпионом Hardcore Мартином Джуаряном, запланированный на 16 сентября, может быть отменен.

источник: Телеграм-канал Mash
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