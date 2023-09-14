Известный боец Bare Knuckle Шримуан подозревается в краже дорогих часов в аэропорту Шереметьево

Звезду кулачного промоушена Bare Knuckle Садуди Шримуана подозревают в краже.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 29-летний спортсмен украл часы за 300 тысяч рублей в московском аэропорту Шереметьево в свой первый день пребывания в России. Жертвой вора стал сотрудник налоговой из Дагестана Узден Узденов.

Шримуан украл аксессуар Armandn Nicolet прямо в зале прилета на ленте во время досмотра. Узденов обратился к стражам порядка, бойца из Таиланда ищут.

Из-за этой ситуации его бой с экс-чемпионом Hardcore Мартином Джуаряном, запланированный на 16 сентября, может быть отменен.