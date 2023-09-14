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«Он задевает семью, религию и страну». Тренер Хабиба – о Макгрегоре

Хавьер Мендес дал совет Майклу Чендлеру.
14 сентября 2023 14:38
автор: Виталий Овсянников

Тренер Хавьер Мендес, известный по работе с членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым, дал совет Майклу Чендлеру, который планирует выйти в октагон против Конора Макгрегора.

«Я бы сказал Чендлеру, что слова Конора не должны расстраивать, потому что он мастер в этом. Это то, к чему мы готовились с самого первого дня после того, как было объявлено о бое Хабиба и Макгрегора. Я каждый день говорил Хабибу, что он будет преследовать твою семью, религию и страну. Я бы хотел, чтобы бойцы никогда так не делали», — цитирует Мендеса издание Mirror.

Напомним, поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся 7 октября 2018 года на турнире UFC 229. Российскому бойцу удалось победить болевым приёмом в четвертом раунде.

источник: The Mirror
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