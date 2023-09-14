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Хавьер Мендес назвал лучшего соперника для Умара Нурмагомедова

В настоящее время спортсмен восстанавливается после травмы.
14 сентября 2023 16:17
автор: Александр Бойченко

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, рассказал, какого соперника считает самым лучшим для Умара Нурмагомедова.

«Я жду с нетерпением, когда Умар Нурмагомедов встретится с Шоном О'Мэлли в будущем. Это будет величайший подарок, если О'Мэлли все еще будет чемпионом, когда Умар получит свой титульный шанс.

Думаю, бой Умара и О'Мэлли будет таким же крутым, как «Хабиб — Конор», но Шон воспитаннее Макгрегора — он не будет задевать религию, страну и семью», — приводит слова Мендеса MMA Knockout.

Добавим, на счету О'Мэлли 18 профессиональных поединков, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

В активе Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках. В своем последнем выступлении 27-летний спортсмен расправился с бразильцем Раони Барселосем в январе 2023 года на турнире в Лас-Вегасе (США). Умар нокаутировал оппонента в концовке первого раунда.

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