ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дана Уайт потерял должность президента UFC 

Американский функционер возглавлял промоушен с 2021 года. 
14 сентября 2023 16:38
автор: Глеб Шевяков

Глава UFC Дана Уайт юридически больше не является президентом промоушена после того, как компания WWE заключила сделку об объединении с Endeavor Group Holdings, которой принадлежит права на международную спортивную организацию по смешанным единоборствам.

Таким образом, Уайт получил пост генерального директора промоушена и потерял должность президента.

«Я безмерно рад от того, что нас ждёт в будущем и к чему мы движемся. После этого объединения мы стали намного сильнее, чем были вчера. Я по-прежнему определяю всё, что происходит в UFC, и в этом плане ничего не изменилось. Мы продолжим надирать задницы, как делаем это каждый год», – сообщил 54-летний бизнесмен на пресс-конференции.

Уайт приобрёл права на UFC в 2001 году и с тех пор являлся бессменным президентом промоушена. В 2019 году он заключил новое семилетнее трудовое соглашение с UFC.

источник: «Советский спорт»
Хавьер Мендес назвал лучшего соперника для Умара Нурмагомедова
В настоящее время спортсмен восстанавливается после травмы.
14.09.2023 16:17
ММА
автор: Александр Бойченко
Известный боец Bare Knuckle Шримуан подозревается в краже дорогих часов в аэропорту Шереметьево
Спортсмена ищут полицейские.
14.09.2023 14:46
ММА
автор: Александр Поволоцкий
«Он задевает семью, религию и страну». Тренер Хабиба – о Макгрегоре
Хавьер Мендес дал совет Майклу Чендлеру.
14.09.2023 14:38
ММА
автор: Виталий Овсянников
Глава КХЛ прокомментировал возможное введение Fan ID
Глава КХЛ прокомментировал возможное введение Fan ID
«Мы прекрасно справляемся, у нас нет эксцессов».
14.09.2023 14:07
ММА
автор: Виталий Овсянников
Стал известен соперник Саида Нурмагомедова на турнире UFC 294
Бой пройдет 21 октября.
14.09.2023 10:42
ММА
автор: Виталий Овсянников
Александр Шаблий примет участие в турнире Bellator 301
Российский боец проведет бой в рамках полуфинала гран-при легковесов.
14.09.2023 09:27
ММА
автор: Виталий Овсянников
Боец с российскими корнями Чимаев назвал Нурмагомедова Кибибом
Немного ошибся в имени.
13.09.2023 23:56
ММА
автор: Максим Скороходов
Украинец Амосов проведёт следующую защиту титула 18 ноября на турнире Bellator 301
Чемпион встретится с ямайцем Джейсоном Джексоном.
13.09.2023 23:31
ММА
автор: Денис Владимиров
Член команды Фёдора Емельяненко назвал фаворита в реванше Шевченко и Грассо
Кирилл Сидельников отметил, что поражение Валентины было делом случая. 
13.09.2023 21:05
ММА
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.