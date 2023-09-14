Дана Уайт потерял должность президента UFC 

Глава UFC Дана Уайт юридически больше не является президентом промоушена после того, как компания WWE заключила сделку об объединении с Endeavor Group Holdings, которой принадлежит права на международную спортивную организацию по смешанным единоборствам.

Таким образом, Уайт получил пост генерального директора промоушена и потерял должность президента.

«Я безмерно рад от того, что нас ждёт в будущем и к чему мы движемся. После этого объединения мы стали намного сильнее, чем были вчера. Я по-прежнему определяю всё, что происходит в UFC, и в этом плане ничего не изменилось. Мы продолжим надирать задницы, как делаем это каждый год», – сообщил 54-летний бизнесмен на пресс-конференции.

Уайт приобрёл права на UFC в 2001 году и с тех пор являлся бессменным президентом промоушена. В 2019 году он заключил новое семилетнее трудовое соглашение с UFC.