Хавьер Мендес объяснил, как Чендлеру победить Макгрегора: действуй в стиле Хабиба

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, оценил шансы американца Майкла Чендлера в возможном поединке против звездного ирландца Конора Макгрегора.

«Я поставлю на Конора, потому что Чендлер любит развлекать толпу и проведет в стойке больше времени, чем нужно. Если бы Чендлер дрался, как он умеет, я бы поставил на него. Но Чендлер — такой проказник: он даст Конору то, что тот хочет. Они будут драться в стойке.

Чтобы победить, Чендлеру надо действовать в стиле Хабиба. Тейкдаун, потом удар, тейкдаун, потом удар. Надо постоянно угрожать Конору тейкдауном, чтобы он чувствовал себя некомфортно в стойке», — заявил Мендес Lord Ping.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье и получил серьезную травму ноги.

Чендлер в ноябре 2022 года на UFC 281 также уступил Порье, проиграв удушающим приемом в третьем раунде.