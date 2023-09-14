Дю Плесси считает, что Исраэль Адесанья не заслужил реванша с Шоном Стриклендом

Австралийский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси считает, что новозеландец Исраэль Адесанья не заслужил право реванша против американца Шона Стрикленда.

«Адесанья выглядел чрезвычайно ужасно в том бою. Я знаю, что многие люди говорят, что Стрикленд просто закрыл его. Он сделал это очень хорошо. Но теперь Адесанья пропускал каждый удар. У него не было времени, не было скорости. Но Стрикленд сделал то, что должен был сделать, чтобы выиграть тот бой. Поздравляю Стрикленда. Он сделал то, что ему было нужно, чтобы выиграть этот бой», – приводит слова дю Плесси Middle Easy.

Напомним, что нигериец уступил титул американцу на турнире UFC 293. Бой в среднем весе прошел в Сиднее и завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.