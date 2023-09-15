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Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор проведет свой следующий бой в UFC

В последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года.
Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор проведет свой следующий бой в UFC
15 сентября 2023 13:16
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Image

Глава UFC Дана Уайт высказался о возможном возвращении в октагон экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора.

«Он снова в зале. Он тренируется, и да, я ожидаю увидеть бой Конора в следующем году. Голод и мотивация — не одно и то же. У вас должна быть определённая мотивация, чтобы заработать столько денег. Трудно всё лето провести на яхте, а потом думать: «Ой, мне снова придётся вернуться в спортзал и снова работать». Ещё раз, это не критика, такова жизнь, особенно в мире ММА», — заявил Уайт в интервью Пирсу Моргану для Talk Tv.

На счету ирландского бойца 28 боев, 22 победы и шесть поражений. В последних двух поединках он уступил Дастину Порье. Макгрегор не выходил в октагон уже более двух лет. Его последний бой состоялся 11 июля 2021 года.

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