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Вячеслав Дацик рассказал, что находится в зоне СВО

Спортсмен призвал коллег присоединиться к нему и местным добровольцам.
Вячеслав Дацик рассказал, что находится в зоне СВО
15 сентября 2023 13:35
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств и боксёр Вячеслав Дацик сообщил, что в настоящий момент находится в зоне проведения СВО.

43-летний атлет опубликовал ролик в своих соцсетях, на котором одет в военную форму и держит огнестрельное оружие из которого произвёл несколько выстрелов.

«Всем бойцам здравия, большой привет. Парни ждут вас всех здесь, на передовой», – написал «Рыжий Тарзан» под опубликованным видео.

Добавим, за свою карьеру в ММА Дацик провёл 15 поединков, одержал семь побед и потерпел восемь поражений. В августе он одолел нокаутом английского бойца Оли Томпсона в бое по правилам бокса, который прошёл в Москве.

источник: «Советский спорт»
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