Вячеслав Дацик рассказал, что находится в зоне СВО

Российский боец смешанных единоборств и боксёр Вячеслав Дацик сообщил, что в настоящий момент находится в зоне проведения СВО.

43-летний атлет опубликовал ролик в своих соцсетях, на котором одет в военную форму и держит огнестрельное оружие из которого произвёл несколько выстрелов.

«Всем бойцам здравия, большой привет. Парни ждут вас всех здесь, на передовой», – написал «Рыжий Тарзан» под опубликованным видео.

Добавим, за свою карьеру в ММА Дацик провёл 15 поединков, одержал семь побед и потерпел восемь поражений. В августе он одолел нокаутом английского бойца Оли Томпсона в бое по правилам бокса, который прошёл в Москве.