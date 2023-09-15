Гаджиев – о реванше Шевченко и Грассо: это будет последняя охота для Вали

Реванш с Алексой Грассо станет последней охотой для Валентины Шевченко в UFС, скорее всего она скоро завершит карьеру, заявил корреспонденту «Советского спорта» российский промоутер Камил Гаджиев.

Впервые девушки встречались в марте 2023 года на турнире UFC 285. В том бою победу одержала Алекса Грассо. Эта победа позволила мексиканце завоевать титул, которым владела Шевченко. Для Валентины это поражение стало первым с 2017 года.

«Очень сложно сказать, удастся ли ей побороть свою соперницу и восстановить пояс. Всё зависит от подготовки. Мне кажется, это последняя охота у Вали. Время уже подходит всё-таки. Думаю, в этот бой она сможет вложить весь свой колоссальный опыт. Она будет понимать, что это, скорее всего, один из последних поединков в карьере. Громко хлопнуть дверью это называется.

Если говорить о прошлом бое, то это поражение не было случайностью. Всё достаточно закономерно. Года три назад если бы был этот бой случился, то она бы не проиграла. Она вообще тогда бы никому не проиграла. А сейчас всё возможно. Она уже не в той пиковой форме, в которой была тогда. Может выиграть, может проиграть, будем надеяться на победу. Фаворита я не вижу в этом поединке. Шансы практически равны. Давайте просто поболеем за нашу практически землячку», – сказал Камил Гаджиев.

Реванш состоится 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

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