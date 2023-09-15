«Вызвал Шона Стрикленда, а он стал чемпионом». Роман Копылов — о желаемом сопернике

Российский боец UFC Роман Копылов заявил о желание провести бой против Шона Стрикленда, который сенсационно победил Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Также 32-летний россиянин высказался о своем следующем поединке, в котором он встретится с Джошом Фремдом. Бой состоится 16 сентября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

«Планирую показать отличный красивый бой, порадовать фанатов. По поводу того, с кем бы хотелось драться, вот – вызывал Шона Стрикленда, а он стал чемпионом. Надеюсь, он сохранит этот пояс до того, как мы поднимемся к нему. А так, хотелось бы попасть в топ-10 и дальше подниматься по рейтингу вверх», — заявил Копылов в интервью пресс-службе UFC.

В активе Копылова 13 боев, 11 побед и два поражения. Россиянин идёт на серии из трёх викторий подряд.