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«Вызвал Шона Стрикленда, а он стал чемпионом». Роман Копылов — о желаемом сопернике

16 сентября российский боец встретится с Джошом Фремдом.
15 сентября 2023 14:53
автор: Виталий Овсянников

Российский боец UFC Роман Копылов заявил о желание провести бой против Шона Стрикленда, который сенсационно победил Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Также 32-летний россиянин высказался о своем следующем поединке, в котором он встретится с Джошом Фремдом. Бой состоится 16 сентября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

«Планирую показать отличный красивый бой, порадовать фанатов. По поводу того, с кем бы хотелось драться, вот – вызывал Шона Стрикленда, а он стал чемпионом. Надеюсь, он сохранит этот пояс до того, как мы поднимемся к нему. А так, хотелось бы попасть в топ-10 и дальше подниматься по рейтингу вверх», — заявил Копылов в интервью пресс-службе UFC.

В активе Копылова 13 боев, 11 побед и два поражения. Россиянин идёт на серии из трёх викторий подряд.

источник: UFC.com
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